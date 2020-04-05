İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te heyelan

Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Bağgöze köyü yolunda heyelan meydana geldi.

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Bağgöze köyü yolunda heyelan meydana geldi. Ulaşıma kapanan yol, İl Özel İdare ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu tekrar ulaşıma açıldı.


Eruh ilçesine bağlı Bağgöze köyü yolu, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolda mahsur kalan sürücüler yetkililerden yardım istedi. Siirt İl Özel İdaresine ait iş makineleri yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yol tekrar ulaşıma açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.