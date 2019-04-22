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Siirt'te heyelan sonucu su isale hattı tahrip oldu

Siirt’te aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen heyelan nedeniyle kent merkezine su sağlayan Siirt Belediyesi’ne ait Hesko isale hattı zarar gördü.

Siirt'te aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen heyelan nedeniyle kent merkezine su sağlayan Siirt Belediyesi'ne ait Hesko isale hattı zarar gördü.


Siirt'te aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen heyelan nedeniyle kent merkezine su sağlayan Siirt Belediyesi'ne ait Hesko isale hattı zarar gördü. Kent merkezindeki bazı mahalleler susuz kaldı. Arızanın giderilerek tekrardan kent merkezine su verilmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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