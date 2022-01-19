Siirt'te hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık zanlılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan kamera destekli çalışmada hırsızlık olaylarını V.E. ve A.E.'nin işlediğini tespit ederek şahısları gözaltına aldı.

Her iki şahsın da çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandığı belirtildi.