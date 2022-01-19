İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Siirt'te hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı

Siirt kent merkezinde bir alışveriş merkezi (AVM), bir market ve bir kurumdan hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık zanlılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan kamera destekli çalışmada hırsızlık olaylarını V.E. ve A.E.'nin işlediğini tespit ederek şahısları gözaltına aldı.


Her iki şahsın da çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandığı belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.