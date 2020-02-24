Siirt'te huzur ve güven uygulaması

Siirt'te emniyet ve jandarma ekiplerince kent genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Siirt emniyet ve jandarma ekiplerince, eş zamanlı yapılan uygulama ve kontroller sonucunda 2 bin 97 şahsın sorgulaması yapıldı. Farklı noktalarda sahte alkol bulundurma ve yasa dışı bahis oynatılması muhtemel 84 umuma açık yerlerin kontrol edildiği uygulamada, 2 bin 97 şahsın sorgulaması yapıldı.

Huzur ve güven uygulamasının devam edeceği belirtildi.