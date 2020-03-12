Siirt'te huzur ve güven uygulaması

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde bulunan parklar, kafeler, oyun salonları, metruk binalar gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu 272 farklı noktada yapılan uygulamalarda 3 bin 580 kişinin GBT'sine bakıldı. Uygulamada toplamda 34 aranan şahıs, 229 paket gümrük kaçağı sigara ve 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir.

Uygulamaların aralıklarla devam edeceği belirtildi.