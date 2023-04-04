Siirt'te iç sularda avlanma yasağı başladı

Siirt'te göl, gölet, baraj, akarsu gibi iç sularda avlanma yasağı başladı.

Siirt sınırları içerisinde bulunan göl, gölet, baraj, baraj gölü, akarsu vb. tüm iç sularda sazangillerin (sazan, kadife, yayın balığı, siraz, tatlısu kefali ve diğer türler) 1 Nisan ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasında avlanmalarının yasak olduğu belirtildi.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Kolluk Kuvvetleri tarafından, aralıksız denetimlerin aralıksız yapılacağı, belirtilen tarihler arasında yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan şahıslar hakkında "1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu" çerçevesinde idari para cezası uygulanacağı ve avcılıkta kullanılan av araç ve gereçlerine el konulacağı bildirildi.

Siirt'te iç sularda balık türlerinin av yasağı döneminde üremelerine imkân tanınarak sürdürülebilirliğinin sağlanması, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları amacıyla av yasağı dönemince kurallara uymaları gerektiği belirtildi.