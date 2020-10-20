Siirt'te ihtiyaç sahibi 100 öğrenciye tablet dağıtıldı

Siirt'te, uzaktan eğitimde bilgisayar sıkıntısı yaşayan öğrencilere tablet bilgisayar dağıtıldı.

Siirt Valiliğince alınan 100 tablet bilgisayar, Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda öğrencilere dağıtıldı. İş adamları ve imkanı olan herkese EBA erişim noktalarında bilgisayar tablet tedarik etme çağrısında bulunan Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, valilik ve belediyenin tüm imkanlarını çocuklar için seferber edeceğini söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, "Biz eğitimde bir sıçrama, bir ivme yakaladık. Bu devam edecek. Bu süreçte belki aksama olur ama bunu kazanabiliriz, hem uzaktan eğitimle hem de yüz yüze eğitimle. Vatandaşlarımız, velilerimiz endişe etmesinler bu zamanı biz geri kazanabiliriz. Bu konuda bizim desteklerimiz devam edecek. Bütün Siirtli iş adamlarından, esnaflarımızdan imkanı olan herkesi EBA erişim noktalarına bilgisayar ve çocuklarımızı iletilmek üzere tablet tedarik etmeye davet ediyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Tablet bilgisayar aldığı için çok mutluğu olduğunu belirten Kazım Karabekir Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Elif Ulu, emeği geçenlere teşekkür etti. Ulu, "6. sınıfa geçtim Kazım Karabekir Ortaokulunda okuyorum. Tablet olmadan önce annemin telefonuyla canlı derslere giriyordum. Ağabeyim ve kardeşimle derslerimiz çakıştığı için bazen halamın telefonuyla, bazen hiç giremiyordum canlı derslere. Kardeşimde bazen eksik kalıyordu. Okulu açıldığı için canlı dersler azaldı. Biz daha fazla girebiliyoruz. Ağabeyim de 8. sınıfa gidiyor. Bazen o giriyor ben hiç giremiyorum. Saatlerimiz değiştiği için o sabah ben akşam giriyorum. Benim ki bittiği zaman kardeşim tabletle katılacak, tablet verdikleri için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

8. sınıf öğrencisi Yüsra Yılmaz ise "Biz 5 kardeşiz. EBA'ya giremiyorduk. Çünkü durumumuz yoktu, şimdi tabletimiz var ve girebileceğimiz için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler öğrencilere tabletlerini dağıttı.