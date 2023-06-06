İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Siirt'te iki araç çarpıştı: 1 yaralı

Siirt’te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Siirt'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, kent merkezi Siirt Kurtalan kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrettin T. yönetimindeki otomobil, Bayram D. yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.


Araçta sıkışan Bayram D., ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.