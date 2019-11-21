Siirt'te iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Siirt'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Baykan ilçesi Obalı köy yolunda meydana geldi. Yasin K. yönetimindeki 56 AAD 152 plakalı araç ile karşı yönden gelen Abdulaziz K. yönetimindeki 72 DR 356 plakalı araç çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Yasin K. ile Abdulaziz K., araç içerisinde bulunan yolculardan Rıdvan K. ve Cevat K. yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yaralılar Baykan ve Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.