İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te iki araç çarpıştı:1'i ağır 3 yaralı

Siirt’te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yakalandı.

Siirt'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, kent merkezi Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 56 AB 776 plakalı transit ile 56 AAE 752 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.