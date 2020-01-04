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Siirt'te iki ilçede petrol aranacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Siirt’in Baykan ve Pervari ilçelerinde TP Obalı-1 ve Sarıyaprak-1 tespit kuyuları açarak petrol arayacak.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Siirt'in Baykan ve Pervari ilçelerinde TP Obalı-1 ve Sarıyaprak-1 tespit kuyuları açarak petrol arayacak.


Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Siirt'in Baykan ilçesi, Obalı köyünde Obalı-1 tespit kuyusu ile Pervari ilçesi Sarıyaprak köyünde Sarıyaprak-1 tespit kuyusu açılarak petrol aranması planlandığı öğrenildi. Baykan ilçesindeki projenin maliyeti 5 milyon lira ve Pervari ilçesindeki projenin maliyetinin 3 milyon lira olarak hesaplandığı belirtildi. Açılacak tespit kuyuları ile ham petrol rezervi olup olmadığı ve varsa miktarının ne kadar olduğu belirlenecek. Ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağı konusunda karar verileceği öğrenildi.

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