Siirt'te ikna edilen terörist teslim oldu

Siirt'te güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu 1 PKK'lı terörist teslim oldu.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamaya yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüttüğü şeklinde bilgiler bulunan, 2008 katılımlı 1 örgüt mensubunun 13 Eylül 2021 tarihinde Şırnak Habur Kapısından güvenlik güçlerimize teslim olması sağlanmış, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda gerekli adli işlemlere başlanmıştır. Terör örgütü mensuplarının teslim olmaları ve kendilerini bekleyen ailelerine kavuşmalarını sağlamaya yönelik ikna çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir” denildi.