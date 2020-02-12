İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te il av komisyonu toplandı

Siirt’te il av komisyonu Vali Yardımcısı Lokman Düzgün başkanlığında toplandı.

Siirt'te il av komisyonu Vali Yardımcısı Lokman Düzgün başkanlığında toplandı.


Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Düzgün, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Nevzat Amcalar, Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, İl Gençlik Hizmetleri Spor Müdürü Hüsam Olgaç, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zekeriya Batur, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabey, Orman İşletme Müdürü Hüseyin Yaklav, Siirt Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Murat Gül ve kurulun diğer avcı üyeleri katıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nevzat Amcalar, 2020-2021 av dönemi için komisyonca avlanmasına izin verilen av hayvanları ve avlanma süreleri, avına izin verilen ev hayvanlarının avlanma limitleri, koruma altına alınan av hayvanları, yasaklanan avlanma usulü ve şekillerinin komisyonca karar bağlandığını söyledi. Amcalar, "Toplantıda ayrıca, yasaklanan avlanma araç ve gereçleri ile özellikleri, mücadele maksatlı avlanma esas ve usulleri, genel avlaklar ve devlet avlakları, avlanmanın yasaklandığı sahalar ve bakanlıkça avlanmanın yasaklandığı sahalarla ilgili hususlarda görüşülerek karara bağlandı" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.