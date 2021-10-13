Siirt'te İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun başkanlığında, valilik konferans salonunda yapıldı.

Vali Hacıbektaşoğlu, toplantının açılışında yaptığı değerlendirmede; Siirt'te tahsis edilen ödeneklerin hızlı, etkin ve rasyonel bir şekilde kullanılması gerektiğini ifade etti. Vali Hacıbektaşoğlu, “İlimiz genelinde 2021 Ekim ayı itibariyle 299 proje üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Söz konusu projelere ayrılan ödenek miktarı 945 milyon 816 bin TL olup, 564 milyon 992 bin TL harcama yapılmıştır. Projelerin 2021 yılı dönem nakdi gerçekleşmeleri yüzde 60 olmuştur. 299 projeden 72'si tamamlanmış, 154'ü devam etmekte, 35'i ihale aşamasında, 1'i tasfiye edildi ve 37 projeye de çeşitli nedenlerden dolayı henüz başlanamamıştır” dedi.

Kurumlar arası iletişim ve koordinasyonun sağlanmasının önemine vurgu yapan Vali Hacıbektaşoğlu, “2021 yılı yatırımları fiziki gerçekleştirme oranları açısından istenilen seviyede olmasa da kabul edilebilir seviyededir. İlimizde çalışma mevsiminin nispeten uygun olduğu bugünlerden itibaren, kurum ve kuruluşlarımızın mevsim şartlarından azami şekildi faydalanarak çalışmalarını hızlandırmaları ve başlanamayan projelerin hızla hayatta geçirilmesi için gerekli hassasiyeti göstermeleri önem arz etmektedir. Yıl sonunun yaklaşması dolayısıyla mümkün mertebe ödeneklerin tenkis edilmemesine özen gösterilmelidir” diye konuştu.

Vali Hacıbektaşoğlu, Siirt'te önemli yatırımları bulunan Karayolları Bölge Müdürlüğü, DSİ ve diğer yatırımcı kuruluşlar tarafından yürütülen projelerde yaşanan aksaklıklara değinerek, sorunların hızlı ve etkin bir şekilde giderilmesini istedi.

Daha sonra yatırımcı kuruluş müdürlerine tek tek söz veren Vali Hacıbektaşoğlu, koordinasyonu gerektiren hususların not alınmasını istedi. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, yatırımcı kurumların çalışmaları ve projeleri hakkında yaptıkları sunumlar ile sona erdi.