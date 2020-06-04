Siirt'te ilaçlama çalışmaları

Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte yıl boyu sürdürdüğü ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda şehrin tüm mahallelerinde, caddelerde, sokaklarda, parklar ve yeşil alanlarda sinek, sivrisinek, ağaç ve bitki zararlılarına karşı ilaçlama çalışmaları sürüyor.

Şehir genelinde yıl boyunca devam eden ilaçlama çalışmalarının ekipler tarafından düzenli olarak yapılacağı kaydedildi.