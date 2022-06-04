Siirt'te ilk hasat dualarla yapıldı, çiftçi bu yıl umduğunu buldu

Siirt'te 150 bin dekar alan üzerinde ekimi yapılan kırmızı mercimeğin hasadına edilen okunan duayla başlandı.

Siirt'te sonbahar döneminde 150 bin dekar araziye ekimi yapılan mercimeğin hasadına başlandı. Mercimek hasadına başlayan çiftçileri tarlalarda ziyaret eden Siirt Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, çiftçilerin bereketli bir yıl geçirmeleri temennisinde bulundu.

Türkiye'de kırmızı mercimek üretiminde 4. sırada yer aldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Demirhan, “2022 yılı itibari ile kırmızı mercimekte hasada başlamış durumdayız. İlimize, bölgemize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun, bereketli bir yıl olsun. Geçen yıl oluşan olumsuz hava koşullarından ve kuraklıktan dolayı olumsuz bir ürün rekoltemiz söz konusu olmuştu ama bu yıl kırmızı mercimekte hem dekar anlamında hem de ürün anlamında çok olumlu ve verimli bir yıl yaşıyoruz. 2019 yılında 70 bin dekar civarında olan alanımız 2021 yılında 125 bin dekar civarında bu yılda 150 bini dekarı aşkın bir kırmızı mercimek üretimimiz bulunmaktadır. Bu yıl 150 bin dekar alanda 25 bin tonun üzerinde bir verim beklemekteyiz. Bu sebepten dolayı geçen sene yaşanan olumsuz koşulların bu yıl olamayacağını ve bereketli bir yıl geçeceğini tahmin ediyoruz. Tüm ülkemize, alın teri döken tüm çiftçilerimize bu konuda destek veren teknik elemanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Hayırlı ve bereketli bir yıl olsun” dedi.

Siirt'te yıllardır çiftçilik yapan Hammet Ekinci ise bu yıl bol ve bereketli bir yıl olduğunu, büyük emekler vererek yetiştirdikleri kırmızı mercimeğin hasadına başladıklarını söyledi.