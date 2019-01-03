Siirt'te inşaat işçileri can güvenliklerini hiçe sayıyor

Siirt'te metrelerce yükseklikteki inşaatlarda hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler, yürekleri ağza getirdi.

Siirt'te metrelerce yükseklikteki inşaatlarda baret ve emniyet kemeri kullanmadan çalışan işçiler, can güvenliklerini hiçe sayıyor. Evine ekmek götürme derdinde olan işçiler, güvenlik önlemi almadan çalışmalarını sürdürürken, ortaya çıkan manzara ölümle sonuçlanan birçok iş kazalarından ders alınmadığını gözler önüne seriyor.