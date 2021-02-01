İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te inşaat malzemesi çalan hırsızlar yakalandı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada inşaat malzemesi çaldığı tespit edilen 3 şahıs yakalandı.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uygulamalara devam edildiği belirtildi. Açıklamada, "Kentte Kilit 1 uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada hırsızlık malzemeleri olduğu değerlendirilen kablo, demir, boru gibi malzemeler yakalanmış, yapılan çalışmada Kezer yerleşkesinde bulunan atıl vaziyetteki süt ve süt ürünleri fabrikası üretim tesisinden çalındığı tespit edilmiş, malzemeler ve araçta bulunan 3 şüpheli şahıs jandarma komutanlığı personeline teslim edilmiştir" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.