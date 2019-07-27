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Siirt'te inşaattan düşen bir işçi yaralandı

Siirt’te çalıştığı inşaatın ikinci katından düşen işçi yaralandı.

Siirt'te çalıştığı inşaatın ikinci katından düşen işçi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Veysel Karani Mahallesinde meydana geldi. İnşaatta çalışan 33 yaşındaki Yalçın Şener dengesini kaybederek düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şener, Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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