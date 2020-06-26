İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Siirt’te çalıştığı inşaatın iskelesinden düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Siirt'te çalıştığı inşaatın iskelesinden düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezi Kooperatif Mahallesinde meydana geldi. Salih Yılmaz (23) 6. katta inşaatın dış cephesi montajını yaptığı esnada dengesini kaybederek sert zemine çakıldı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Yılmaz, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Polis olayla ilgi inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.