Siirt'te iş insanları ve girişimciler devlet destekleri konusunda bilgilendirildi

Odanın konferans salonunda düzenlenen toplantıya STSO Başkan Vekili Abdülkadir Demirhan, SGK İl Müdürü Abdülcelil İlbaş, İŞKUR İl Müdürü Ömer Aslan, KOSGEB İl Müdürü Ömer Erkılıç ile DİKA Siirt Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Erdal Yılmaz katıldı. Burada konuşan Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Vekili Abdülkadir Demirhan, iş insanlarının güç birliği yapmaları halinde çok önemli yatırımları gerçekleştirebileceklerini belirtti. İş insanlarının sorunlarının çözümü için var güçleriyle çalıştıklarını kaydeden Demirhan, "Biz oda olarak sizlerin karşılaştığı sorunların çözümü konusunda her zaman yanınızdayız. İş insanları olarak birlikte ortak yatırım yapma alışkanlığını kazanmalıyız" dedi.