Siirt'te İŞKUR desteğiyle çiftlik kurdu

Siirt'te görme engelli olduğu için uzun yıllar işsiz kalan Çetin Cengiz, son çare olarak başvurduğu Çalışma ve İş Kurumunun (İŞKUR) engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteği programıyla patron oldu.

Merkeze bağlı İkizbağlar köyünde ikamet eden Cengiz, İŞKUR tarafından iş fikri kabul edilince 36 bin lira hibe desteği almaya hak kazandı. Cengiz, aldığı hibenin üzerine biriktirdiği 12 bin lirasını da katarak 48 bin liraya kendi köyünde bir ahır kurdu. Düne kadar işsiz olan Cengiz, 10 tane damızlık simental ırkı sığır ile hayvancılık sektöründe köyde parmakla gösterilen biri haline geldi. Yüzde 50'nin üzerinde görme engeli bulunan Cengiz, çiftliğini 60 ve 100'ün üzerinde sağırın olduğu bir kapasiteye çıkarmaya hedefliyor.

Çetin, "Bir engelli birey olarak İŞKUR'un açtığı engelli ve eski hükümlü hibe programına başvurdum ve projem uygun bulunduktan sonra bana 36 bin lire hibe desteği verdiler. Ben de İŞKUR'dan aldığım bu hibenin üzerine kendim de para koyarak hayvancılık yapıyorum. İŞKUR'un bana sağladığı bu katkılarından dolayı emeği gezenlere teşekkür ediyorum. Değerli yetkililerde yem desteği de bekliyorum. Hayvan sayısını 60 ve 100'ün üzerinde çıkarmayı planlıyorum" dedi.

İŞKUR Proje Koordinatörü Mesut Erdoğan ise kuruma başvuran görme engelli Cetin Cengiz'e 'engelli ve eski hükümlü hibe programı' kapsamında destek verdiklerini aktardı. Erdoğan, "Çetin Cengiz işsizdi, ama şimdi İŞKUR desteğiyle patron oldu, inşallah başka kişileri de yanında istihdam edecek" diye konuştu.