Siirt'te izinsiz levhalar kaldırıldı

Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Siirt Belediyesinin ilgili müdürlükler ve emniyet asayiş şube müdürlüğü ekiplerinin de desteği ile iş yeri önlerine izinsiz olarak gelişi güzel bırakılan, yaya geçişlerini engelleyen ve görsel kirlilik oluşturan tabela, levha, bariyer ve dubaları topladı. Kaldırımlarda bulunan reklam dubalarından dolayı büyük tehlike yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, belediyenin yapmış olduğu çalışmadan dolayı teşekkür etti.

Şehir estetiğini bozan ve görüntü kirliliği oluşturan işgallerin kaldırılması konusunda çalışmaların devam edeceği belirtildi.