Siirt'te jandarma ekipleri bakanlığın projesini öğrencilere anlatı

İçişleri Bakanlığı'nın "güvenli okul, güvenli gelecek projesi" çerçevesinde Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İnkapı İlköğretim okulu öğrencileriyle bir araya gelerek çalışmayı anlattı.

Proje çerçevesinde öğrenciler, aile içi şiddetle mücadele ve çocuk kısım amirliği, jandarma trafik, çevre, doğa ve hayvanları koruma timleri ile trafik kuralları, hayvan hakları konularında bilgilendirme yapılarak jandarma teşkilatı tanıtımı hakkında eğitim verildi.

Jandarma ekipleri, günün anısına eğitim gören öğrencilere proje çerçevesinde broşür, anı obje ve tanıtım dokümanları dağıttı.