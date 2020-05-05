İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te jandarma ekipleri, sürücü ve yayaları bilgilendirmeye devam ediyor

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karayolları Trafik Haftası kapsamında trafik kazalarının azaltılması ulaşımın güvenli bir şekilde yapılması için denetimlere devam ediyor.


İçişleri Bakanlığınca yürütülmekte olan “Bu Yolda Hep Birlikteyiz” ve “Trafikte Her Yıl Daha İyiye” projeleri kapsamında Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik kazalarının azaltılması, trafik denetimlerinin artırılması, ulaşımın kesintisiz ve güvenli bir şekilde yapılması konularında, trafik denetimlerinde bulunarak, sürücülerin ve yayların bilgilendirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.


Jandarma ekiplerince, sürücülerin ve yayaların bilgilendirme çalışmaları aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.