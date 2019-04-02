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Siirt'te jandarma görev başında çocuklar güvende

Siirt İl Jandarma Komutanlığı, çocukların güvenli bir ortamda eğitim-öğretim hayatlarına devam etmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Jandarma ekipleri Şirvan'da çocukların cinsel istismarının önlenmesine yönelik bilgilendirme etkinliği gerçekleştirdi.


Siirt İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, önleyici güvenlik hizmetleri kapsamında, sistematik bir şekilde çocukların güvenliğinin sağlanması, suça sürüklenmelerinin veya kaybolmalarının önlenmesi, çocukların bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerini sağlıklı bir şekilde tamamlamaları amacıyla sorumluluk bölgesinde bulunan okulları ziyaret ederek farkındalık oluşturmak maksadıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Bu kapsamda Şirvan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği personeli, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli psikolojik ve danışmanlık rehber öğretmenleri eşliğinde, 6 okul ziyaret edilerek 300 öğrenci ve 60 veliye çocuğun cinsel istismarının önlenmesine yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.


Etkinlik öğrencilere çeşitli hediyelerin dağıtılması ile sona erdi.

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