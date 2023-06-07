Siirt'te jandarma ve öğrenciler Botan Vadisi'nde çevre temizliği yaptı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, ortaöğretim okullarında eğitim gören 93 öğrencinin katılımıyla, Botan Vadisi Paşa Oturağı mevkiinde, "Temiz Deniz, Temiz Dünya" ve "Sıfır Atık Mavi Projesi" çerçevesinde çevre temizliği etkinliği yaptı.

Sıfır Atık Projesi çerçevesinde yapılan etkinliğe katılanlar, doğadaki çöpleri toplayıp il jandarma komutanlığının bahçesine fidan dikti.

Etkinlik çerçevesinde jandarma ekipleri, çocuklarda çevre bilincinin geliştirilmesi için atıkların kaynağından ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılması ile su, göl, nehir ve deniz kirliğinin önlenmesi için öğrencilere bilgilendirme yaptı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı, çevre, ekolojik denge ve doğal hayatın korunması, koruma altına alınan canlı türleri ve alanların korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi maksadıyla çalışmalarına devam edecekleri öğrenildi.