İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te Jandarmadan “Güven ve Huzur Uygulaması”

Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent genelinde “Güven ve Huzur Uygulaması” gerçekleştirildi.


Siirt il Jandarma Komutanlığı ekiplerince araç, motosiklet yedek parça satışı ve tamiri yapılan sanayi bölgelerine ve paket servisi yapan motosikletli kuryelere ve gümrük kaçağı akaryakıt ile mücadele çalışmalarında etkinliğin arttırılması amacıyla anayollar ve anayollarla tali yolların birleşim noktalarında uygulama gerçekleştirdi. Akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığının ve on numara yağ olarak tabir edilen kaçak akaryakıt ile mücadele çalışmalarında etkinliğin arttırılması için de trafiğin yoğun olduğu ilçe giriş ve çıkış noktalarında da gerçekleştirilen uygulamada bin 639 şahıs ve 692 aracın kontrolü yapıldı. 31 araca toplam 7 bin 37 TL trafik cezası kesildi. 4 araç da trafikten men edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.