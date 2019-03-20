Siirt'te jandarmadan güven ve huzur uygulaması

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör, asayiş, narkotik, hırsızlık, dolandırıcılık suçlarını işleme amacında olan şahıs veya şahısların caydırılarak, muhtemel suçların ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi, adli makamlarca arama kaydı bulunan şüphelilerin yakalanması ve tespit edilen suçlarla ilgili suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla kamu binaları çevreleri, cadde, sokak, park, bahçe, metruk binalar ile umuma açık tüm eğlence mekanları ve çevrelerinde idari denetime yönelik kontrol ve arama gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen uygulamada, bin 151 araç ve 3 bin 379 şahıs kontrolü yapılırken, sorgulamalarda bir hırsızlık, bir kasten yaralama, bir basit yaralama ve 10 yoklama kaçağı olmak üzere toplam 13 aranan şahısın yakalandığı, 5 aracın trafikten men edildiği ve 4 bin 168 lira para cezası uygulandığı belirtildi.