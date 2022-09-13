Siirt'te jandarmadan okul servis araçlarına yönelik denetim

Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik timleri tarafından taşıma hizmeti yapan 26 okul servis aracı ve sürücüleri 'Okul Servis Araçları Yönetmeliği' ve diğer mevzuatlar çerçevesinde denetlendi.

Siirt'te, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla okul servis araçları ile okullarına gidiş gelişlerinde güvenli bir şekilde seyahat etmelerini temin etmek ve okula yeni başlayan ilköğretim öğrencilerine 'İyi Dersler' dilemek maksadıyla; ekipler tarafından 26 okul servis aracı ve sürücüleri denetlendi. Denetimde, şoförlerin uyması gereken kurallar anlatılırken, genel servis taşıma hususlarında eğitim seminerlerine başlanıldı.

Aile içi şiddetle mücadele ve çocuk kısım amirliğince uzak bölgelerde bulunan köy okullarında eğitim gören 138 öğrenci ziyaret edilerek bilgilendirme, bilinçlendirme faaliyetleri yapıldı.