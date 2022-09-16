Siirt'te kaçak avcılara jandarmadan suçüstü

Siirt'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı balık avı yapan 2 şahıs hakkında idari işlem uyguladı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığınca sorumluluk bölgesinde bulunan ilçe, köy ve mezralarda balık türlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve vatandaşların patlayıcı madde ile uygunsuz av yapmaları neticesinde oluşabilecek yaralanma, uzuv kaybı gibi mağduriyetleri önlemek amacıyla devriye faaliyetleri sürdürülüyor.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ilçeye bağlı Ilısu Baraj Gölü'nde kimliği belirsiz kişilerce yasa dışı balık avcılığı yapıldığı duyumu alınması üzerine yapılan planlı ve istihbari araştırmalar neticesinde yasa dışı balık avcılığı yaptıkları tespit edilen D.E. ve A.K. isimli şüpheli şahıslar yakalandı.

D.E. ve A.K.'nin, haklarında gerekli yasal işlem yapılmak üzere Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildiği “1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu” çerçevesinde idari para cezası uygulandığı bildirildi.