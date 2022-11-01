Siirt'te kaçak avcılara yönelik denetim yapıldı

Siirt'te, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekiplerince kaçak avcılara yönelik denetim yapıldı.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri, İl genelindeki yol kontrol uygulamalarında Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma ekipleriyle gerçekleştirdikleri denetimlerde biyokaçakçılık (ters lale, akrep, salep vb.) ve doğadan tutma suretiyle veya ateşli silahlarla vurma suretiyle yaban hayvanlarının (keklik, dağ keçisi) toplanmasının yasak olması nedeniyle rutin denetimlere ve yol kontrol uygulamaları yaptı.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 4915 Kara Avcılığı Kanunu'nun suç ve kabahatlerin takibi başlığı altında 20. maddesinde avcılığın kontrolü, av hayvanlarının korunması, av yasaklarının takibi ve bu Kanunun 19'uncu maddesi çerçevesinde üretim yapan yerlerin denetimi Bakanlık ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu ile 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanunu hükümleri saklıdır. Genel kolluk ve av yasaklarının takibi ile görevli olan av koruma memurları ve saha bekçileri, bu Kanunda belirtilen yasaklara aykırı hareket edenleri avlanmadan men etmeye, haklarında tutanak düzenlemeye; yasaklanan fiillerin konusunu oluşturan veya bu fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilen canlı veya cansız hayvanlar ve bunların türevleri ile avlanmada kullanması veya avlaklarda, pazaryeri ve ticarethanelerde bulundurulması yasak olan eşya ve vasıtalara el koymaya ve bu amaçla yakalamaya görevli ve yetkilidir. İlimizde yaban hayvanları için en önemli tehdit olan yasa dışı avcılık faaliyetleriyle mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edilecektir” denildi.