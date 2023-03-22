Siirt'te kaçak avcılardan ele geçirilen kafesler imha edildi

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığa bağlı ekiplerce, kent merkezine 3 kilometre uzakta bulunan Deliklitaş bölgesinde kaçak avcılara yönelik av koruma ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında, bir aracın bagajının içerisinden gelen keklik sesleri üzerine yapılan araştırmada, 3 adet canlı olarak kınalı keklik bulunduğu tespit edildi. Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince; 4915 sayılı Kanun'un ilgili maddesini ihlâl ederek "avcılık belgesi olmadan avlanma", "aykırı olarak avlanma süresi dışında avlanma fiili" ile "aykırı olarak avlanma usul ve esasları dışında canlı mühre ile avlanma"dan 1 şahsa idari para cezası ve aynı kanunun ilgili maddesine aykırılıktan 3 adet kınalı keklik için 1 şahsa tazminat bedeli uygulanacağı, kınalı kekliklerin gerekli bakımları yapıldıktan sonra doğal yaşam ortamlarına salınmış olup, keklik kafesleri gibi malzemelerin imhasının Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildiği belirtildi.