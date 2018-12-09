Siirt'te kaçak avcıların kurduğu tuzaklar yıkıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde kaçak avcılarca hayvanları avlamak için kurulan tuzaklar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı.

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Beğendik köyü ile Van'ın Çatak ilçesi sınırı arasındaki bölgede kaçak avlanma yapıldığı ihbarını alan Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, bölgede kaçak avcılar tarafından yapılmış göme adı verilen tuzak buldu. Bulunan tuzaklar ekipler tarafından yıkıldı. Kaçak avcıların yeni doğum yapacak olan yaban keçilerini yakalamak için kurdukları göme adı verilen tuzakların yaban keçilerinin soyunun tükenmesine neden olduğunu belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nevzat Amcalar, “Avlanma yapıldığı ihbarını alan ekiplerimiz yaptıkları çalışmalar sırasında avcılar tarafından bölgeye yapılan ilginç tuzaklara rastladı. Kaçak avcılar tarafından avlanmak için yapılan bazı uygulamalar ve yöntemler yaban keçilerinin nesillerinin yok olmasına neden oluyor. Yaban türü zenginliğinin korunması için denetimlerimiz devam edecek. Yasak yöntemlerle avlanmaya veya avlanmasına izin verilmeyen türlere zarar vermeye çalışanlara asla izin vermeyeceğiz” dedi.