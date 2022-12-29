Siirt'te kaçak avcılık yapan 25 şahsa para cezası uygulandı

sularda kaçak avcılığın önlenmesi, balık popülasyonunun korunması ve suların kirliliğine sebep olabilecek durumların engellenmesi,ortadan kaldırılması amacıyla denetim gerçekleştirdi. Son 5 yılda yapılan 2 bin 759 denetimde kaçak avcılık yapan 25 şahsa 38 bin 527 TL para cezası uygulandı.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi, Siirt İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Hasankeyf Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Gökçebağ İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile koordineli olarak bölgede yapılan denetimlerde suda kullanımda olan toplam bin 50 metre uzunluğunda 5 adet uzatma ağı ele geçirildi.

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan su kaynakları, perakende satış yerleri ile yetiştiricilik tesislerinde, İl, İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlilerince son 5 yılda yapılan 2 bin 759 denetim neticesinde bugüne kadar kaçak avcılıkta kullanılan 3 adet akü, 2 adet jeneratör, 1 adet şişme bot, 4 adet file ile toplam 2 bin 551 metre ağa (uzatma/serpme ağ/tırıvırı) el konulmuş olup ilgili 25 şahsa 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun değişik maddelerine muhalefetten toplam 38 bin 527 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Bölgede su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği anlamında son 5 yılda Tarım ve Orman Bakanlığı üretim tesislerinden temin edilen 4 milyon 645 bin 700 adet pullu sazan yavrusu Siirt su kaynaklarına İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce bırakılmış olup su kaynaklarının korunması anlamında eğitim, su alanlarının balıklandırılması ve kontrol, denetim faaliyetlerine aralıksız devam edeceği ifade edildi.