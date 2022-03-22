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Siirt'te kaçak avcılık yapan şahıs hakkında idari işlem yapıldı

Siirt’te Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma ekiplerince Şirvan ilçe kırsalında koruma kontrol çalışmaları kapsamında yasa dışı avlanma yaptığı tespit edilen 1 şahıs hakkında idari işlem uygulanacağı bildirildi.

Siirt'te Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma ekiplerince Şirvan ilçe kırsalında koruma kontrol çalışmaları kapsamında yasa dışı avlanma yaptığı tespit edilen 1 şahıs hakkında idari işlem uygulanacağı bildirildi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü av koruma ekiplerince, Şirvan ilçe kırsal bölge ve köylerinde yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında 1 şahıs hakkında kaçak avcılıktan idari işlem yapıldı. 4915 sayılı kanuna muhalefet ederek yasadışı avda tespit edilen 1 kabahatlinin avcılık belgesi olmadan avlanma, avlanma sezonu dışında avlanma ile avlanma usul ve esaslarına aykırı olarak avlanma filleri nedeni ile idari para cezası ile haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmayarak avda kullanılan takozsuz 1 adet yivsiz av tüfeği için mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı alındığını belirtildi.

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