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Siirt'te kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 3 şahıs hakkında tutanak tutuldu

Siirt’in Şirvan ilçesinde kaçak avlanma yaptıkları tespit edilen 3 şahıs hakkında tutanak düzenlendiği belirtildi.

Siirt'in Şirvan ilçesinde kaçak avlanma yaptıkları tespit edilen 3 şahıs hakkında tutanak düzenlendiği belirtildi.


Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü av koruma ekipleri, Şirvan ilçesinde ava kapalı olan Yayladağ bölgesinde kaçak avlanma yaptığı belirlenen 3 şahsı yakaladı. Şahıslar hakkında tutanak düzenleyen ekipler, çevrede yaptığı aramada bir adet kınalı kekliği cansız olarak ele geçirdi.


Şahıslar hakkında kaçak avlanma dolayısıyla idari yaptırım uygulanırken, sokağa çıkma yasağına uymadıkları için de jandarma ekiplerince idari para cezası kesildiği öğrenildi.

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