İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 3 şahıs hakkında tutanak tutuldu

Siirt’in Tillo ilçesinde canlı mühre ile ava kapalı alanda kaçak avlanma yaptıkları tespit edilen 3 şahıs hakkında tutanak düzenlendiği belirtildi.

Siirt'in Tillo ilçesinde canlı mühre ile ava kapalı alanda kaçak avlanma yaptıkları tespit edilen 3 şahıs hakkında tutanak düzenlendiği belirtildi.


Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü av koruma ekiplerince, Tillo ilçesinde ava kapalı olan bölgede kaçak avlanma yaptığı belirlenen 3 şahıs yakalandı. Şahısların yanlarında bulunan 5 canlı kınalı kekliğe el konulurken, kekliklerin rehabilitasyonu için Gaziantep üretim çiftliğine nakledildiği öğrenildi. Ekiplerce, şahıslar hakkında idari para cezası kesilip tutanak tutulduğu ve tazminat kararı alınacağı bildirildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.