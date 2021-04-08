Siirt'te kaçak avcılık yaptığı tespit edilen şahıs hakkında tutanak tutuldu

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Maden köyü bölgesinde canlı mühre ile ava kapalı alanda kaçak avlanma yaptığı tespit edilen şahıs hakkında tutanak düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü av koruma ekiplerince, Şirvan ilçesine bağlı Maden köyü bölgesinde ava kapalı olan bölgede kaçak avlanma yaptığı belirlenen 1 şahıs yakalandı. Şahısın yanında bulunan 2 canlı kınalı kekliğe el konulurken, kekliklerin rehabilitasyon için Van 14. Bölge Müdürlüğüne nakledildiği öğrenildi. Ekiplerce, şahıs hakkında idari para cezası kesilip tutanak tutulduğu ve tazminat kararı alınacağı bildirildi.