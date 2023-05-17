İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Siirt'te kaçak avlanan 1 kişiye para cezası kesildi

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak avcılık yaptığı tespit edilen bir kişiye para cezası uyguladı.


Siirt Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılığın önlenmesine yönelik denetimleri devam ettiriyor. Denetimler çerçevesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, Siirt'in Bakyan ilçe kırsalında koruma-kontrol çalışmalarında 1 kişinin yasa dışı avlandığı tespit edildi. Yasak avlanan şahıs hakkında tutanak tutulup idari para cezası uygulandı.


Ekipler, kaçak avlanmaya yönelik denetimlerin devam edeceğini kaydetti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.