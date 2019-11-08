İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te kaçak balık avlayan 2 kişi yakalandı

Siirt’te kaçak balık avlayan 2 kişi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından yakalandı.

Siirt'te kaçak balık avlayan 2 kişi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından yakalandı.


Siirt kent merkezine bağlı Yokuşbağlar köyü Yığınlı mezrası yakınındaki Botan Çayı'nda denetim yapan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, denetim esnasında 100'er metrelik 4 ağ, 2 lastik bot ele geçirdi. Ayrıca Botan Çayı'na bırakılan 100'er metrelik 7 ağ bulundu. Kaçak balık avcılığı yaptıkları tespit edilen 2 kişiye 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan ceza uygulandı.


Ele geçirilen malzemeler Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.