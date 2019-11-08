Siirt'te kaçak balık avlayan 2 kişi yakalandı

Siirt'te kaçak balık avlayan 2 kişi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından yakalandı.

Siirt kent merkezine bağlı Yokuşbağlar köyü Yığınlı mezrası yakınındaki Botan Çayı'nda denetim yapan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, denetim esnasında 100'er metrelik 4 ağ, 2 lastik bot ele geçirdi. Ayrıca Botan Çayı'na bırakılan 100'er metrelik 7 ağ bulundu. Kaçak balık avcılığı yaptıkları tespit edilen 2 kişiye 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan ceza uygulandı.

Ele geçirilen malzemeler Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teslim edildi.