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Siirt'te kaçak telefon ve sigara ele geçirildi

Siirt’te bir iş yerinde yapılan aramada 49 adet cep telefonu ve 870 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Siirt'te bir iş yerinde yapılan aramada 49 adet cep telefonu ve 870 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince “Kaçakçılık Suçlarının Önlenmesine“ yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Siirt kent merkezinde bir iş yerinde yapılan operasyonda 49 adet gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen cep telefonu ve 870 paket gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen sigaraya el konulmuştur. Olayla ilgili adli işlemler devam etmektedir” denildi.

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