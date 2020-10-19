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Siirt'te kaçakçılık operasyonu

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2 ayrı araçta yapılan aramada 33 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile 7 bin 330 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt'te 2 farklı araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çeşitli markalarda 33 cep telefonu ve 7 bin 330 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yürütülen adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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