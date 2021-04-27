Siirt'te kadın çiftçilere eğitim

Ev ekonomisi eğitim ve yayım çalışmaları kapsamında ev ekonomistleri tarafından kadın çiftçilere yönelik Siirt-Kurtalan Aile Destek Merkezi ve Şirvan Çok Amaçlı Toplum Merkezinde, çiftçi kadınlara gıda muhafaza metotları, beslenme eğitimi, ev ve aile yönetimi, çocuk gelişimi konularında eğitimler düzenlendi. Eğitimlere 65 kadın çiftçi katıldı. Merkeze bağlı ilçe ve köylerde rutin eğitimler dışında dijital ortamda ürün pazarlama projesi hakkında 37 kadın çiftçiye yönelik DİTAP bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

Eğitimlerin devam edeceği kaydedildi.