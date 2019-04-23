Siirt'te kadın çiftçilere yönelik uygulamalı girişimcilik eğitim programı başladı

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen 'Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı' çerçevesinde kadın çiftçilere yönelik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca desteklenen kırsal alanda kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi çalışmalarına bu yıl Siirt'te dahil edildi. Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanacak olan program çerçevesinde İş-Kur ve Kosgeb işbirliğiyle 75 kadın çiftçiye verilecek sertifikalı girişimcilik eğitiminin ilk etabı Kurtalan'da yapıldı. Son üç yılda genç çiftçi projesiyle 240 kadın çiftçiye 7 milyar 200 bin TL hibe desteği verildiğini belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, yapılan tüm projelerde kadın çiftçileri tarımın her alanında desteklediklerini dile getirdi. Demirhan, “Eğitim çalışmaları başta olmak üzere, üretici ve girişimci ruha sahip kadın çiftçilerimize girişimcilik eğitimlerinin verilmesi ve girişimci kadın çiftçi projelerinin hayata geçirilmesini sağlayarak tarımda kadın girişimciliğini arttırmayı amaçlamaktayız. Tarımın değişik alanlarında faaliyet gösteren, yenilikçi, yaratıcı, kaynakları etkin-verimli ve sürdürülebilir kullanan, bulunduğu çevreye öncülük eden ve rol model olan/olabilecek genç kadın çiftçilere yönelik sürdürülebilir iş olanaklarının yaratılması, istihdam olanaklarının artırılması ve korunması, kırsal alanların ekonomik faaliyet düzeylerinin çeşitlendirilmesi, kırsal nüfusun azalmasının önlenmesine katkıda bulunması ve farkındalık oluşturulması açısından oldukça önemlidir” dedi.