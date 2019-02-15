Siirt'te kadın yaşam merkezi bitme aşamasına geldi

Siirt Belediyesi tarafından yapımına başlanılan Kadın Sosyal Yaşam ve İş Geliştirme Merkezi'nin inşaatı bitme aşamasına geldi.

Afetevler Mahallesi Kurtalan Caddesi üzerinde bulunan eski otogar arazisinde inşaatı devam eden Kadın Yaşam Merkezi'nde kadınların sosyo-ekonomik gelişimlerini sağlayarak, toplumsal yaşama katılımlarının arttırılması amaçlandığı belirtildi. Kadın Yaşam Merkezinde düzenlenecek takı tasarım, hediyelik eşya magnet gibi eğitim kurslarıyla boş zamanlarını değerlendirip yeni hobiler edinecek kadınlara, okuma yazma, beden dili, diksiyon, motivasyon, Kur'an-ı Kerim, aile içi iletişim gibi kurslar ve çeşitli seminerler ile kendilerini geliştirebilmeleri için yeni fırsatların sağlanacağı belirtildi.