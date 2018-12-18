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Siirt'te kaldırım çalışmaları sürüyor

Siirt Belediyesince kent genelinde devam eden kaldırımlara parke döşeme çalışmaları sürüyor.


Kent merkezinde farklı noktalarda yürütülen parke taşı çalışmaları Abdurrahman Kavak Caddesinde devam ediyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen noktalarda kaldırımlara parke taşı döşendiği ve çalışmaların devam edeceği belirtildi. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Kent genelinde çalışmalar kapsamında devam eden parke taşı döşeme çalışmalar devam etmektedir. Ekipler planlamalar doğrultusunda çalışmalarını sürdürecektir” denildi.

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