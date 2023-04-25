Siirt'te kalp krizi geçiren güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Siirt'te özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Faik Cengiz, görev başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Siirt'in Şirvan ilçesinde Çetin Hidroelektrik Santrali'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Faik Cengiz, görev başındayken fenalaştı. Çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri genç güvenlik görevlisini hastaneye kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Cengiz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.