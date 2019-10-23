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Siirt'te kamyon devrildi: 1 yaralı

Siirt’te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Siirt'te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani beldesi kara yolunda meydana geldi. Beytullah G. yönetimindeki 76 DC 031 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Baykan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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