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Siirt'te kamyon köprüden yuvarlandı: 1 yaralı

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun köprüden yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun köprüden yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şirvan-Pervari karayolunda meydana geldi. Refik Kılıçaslan yönetimindeki 56 AV 890 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon köprüden yuvarlandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine AFAD, UMKE ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücünün kurtarılması için çalışma başlatıldı. Sürücü, AFAD ve UMKE ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücüye sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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